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قيادي إخواني: أعتز بتصريح أمير قطر وتأكيده على دعمه للتيار الإسلامي

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قيادي إخواني: أعتز بتصريح أمير قطر وتأكيده على دعمه للتيار الإسلامي قيادي إخواني: أعتز بتصريح أمير قطر وتأكيده على دعمه للتيار الإسلامي

كتب : أسماء بدوى منذ 29 دقيقة

وصف صابر أبوالفتوح، القيادي الإخواني ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب "المنحل"، خطاب أمير قطر الجديد، تميم بن حمد آل ثان، بالتوازن وخير معبر عن الهوية الإسلامية لدولة قطر.

وأضاف أبوالفتوح، في تصريح خاص لـ"الوطن": "بصفتي منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، أنا أعتز بتصريح الأمير القطري بتأكيده على دعم التيار الإسلامي، فهو رجل عربي ومسلم، ومعتز بالهوية الإسلامية، وشخص على فهم جيد بها"، مؤكدا على أن الشيخ تميم شخص يحترم الحرية ومبدأ تداول السلطة، كما يرفض الطائفية الهدامة لتطور البلاد.

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