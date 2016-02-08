صور| انطلاق أولى حلقات «نهار جديد» بحضور «الكحكي» و«شفيق»

شهدت شبكة تلفزيون ”النهار”، صباح اليوم الأحد، حالة من التأهب القصوى استعدادًا لإطلاق أولى حلقات برنامج “نهار جديد”، وهو البرنامج الصباحي الأول لشبكة تلفزيون “النهار”، والذي يُبث في الساعة الـ 8 صباحًا من الأحد للخميس على قناتي “النهار وان”، و”النهار اليوم”.

تواجد في ستديوهات “النهار”، منذ الصباح الباكر الإعلامي عمرو الكحكي، العضو المنتدب للشبكة، ألبير شفيق، رئيس شبكة النهار، وخالد مرسي، رئيس قناة النهار اليوم.

وتُقدم البرنامج الإعلامية أسماء مصطفى، خالد عليش، وداليا أشرف.

ويرأس تحرير “نهار جديد”، الكاتب الصحفي محمد المعتصم، وإخراج أحمد شفيق، وشهدت الحلقة الأولى استضافة الدكتور نبيل فاروق، صاحب سلسلة روايات “رجل المستحيل”، فضلًا عن فقرات متعددة عن الإسكان والمرور وحالة البورصة .