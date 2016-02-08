بسبب «لؤي» مروة ناجي ونادر حمدي ينتقدون لجنة تحكيم «the voice kids»

عبر كل من المطربة مروة ناجي، والملحن والموزع الموسيقى نادر حمدي عن حزنهما لخروج الطفل “لؤي عبدون” من برنامج “ذا فويس كيدز”، أمس السبت، بعد أن أدى أغنية “كل ده كان ليه” للفنان الراحل محمد عبدالوهاب.

مروة أكدت أن خروج “لؤى” خسارة كبيرة للبرنامج،متوقعة أن يكون من أكبر النجوم في المستقبل.

ومن جانبه انتقد نادر حمدي -عضو فريق واما- عدم اختيار عضو لجنة التحكيم”تامر حسني” لعدم اختياره “لؤى”،وقال ” فعلا يا تامر حرام والله،باعتب علي لجنة التحكيم كتير قوي، وأتمنى لك النجاح يا لؤي وعارف إنى هاشوفك تاني على سطح هذا المجال ‪.

وكان “لؤي عبدون” البالغ من العمر 10 سنوات، لم ينجح في إقناع لجنة تحكيم البرنامج في اختياره، بعد أن أدى أغنية “كل ده كان ليه” للفنان الراحل محمد عبدالوهاب، وصعدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خشبة المسرح لتمنعه من الحزن، والاعتذار له لعدم تمكنها من اختياره، بسبب اكتمال فريقها، فما كان من “عبدون” إلا البكاء.