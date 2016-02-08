نموذج الإسكندرية لمحاكاة منظمة حلف شمال الأطلسى بمركز الحرية للإبداع

يستضيف مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية "نموذج الإسكندرية لمحاكاة منظمة حلف شمال الأطلسى"، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى، والمركز الثقافى الإيطالى، ومركزCBS ، وكلية الهندسة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجمعية سكة خير لتنمية المجتمع، وذلك بدءًا من فبراير الحالى ولمدة ثلاث أشهر.

وترى روان محمد مدير المشروع، أن تطوير مهارات الشباب والعمل على التنمية المستدامة لهم هو الطريق الأسهل لبناء مجتمع جيد؛ لذا فهم يساعدون الشباب لتحسين مهاراتهم ومنحهم المهارات اللازمة من خلال وسائل مبتكرة للوصول إلى المعرفة والخبرة، مؤكدة أن الهدف الرئيسى من محاكاة منظمة حلف شمال الأطلسى، هو أن هذه المنظمة تهتم بتأثير التدخل العسكرى سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى، وأثر ذلك على طرق التجارة العالمية وتأثيره على غلاء الأسعار، ومدى توافر السلع الأساسية.

ويؤكد الدكتور وليد قانوش مدير المركز، أن طريقة المحاكاة تعتبر واحدة من الطرق الأكثر فاعلية للتعليم، وتهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الشباب من خلال بيئة المحاكاة التفاعلية المبتكرة، ومن خلال المحاكاة يتدرب الأفراد على عدد من المهارات، مثل التواصل والإدارة وتنظيم الوقت، وغيرها من المهارات التى تفيد الشباب؛ لتيسير وصولهم لسوق العمل.