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الثلاثاء.. حلقة خاصة عن محمد فوزي مع «الحلو» في «صاحبة السعادة»

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الثلاثاء.. حلقة خاصة عن محمد فوزي مع «الحلو» في «صاحبة السعادة» الثلاثاء.. حلقة خاصة عن محمد فوزي مع «الحلو» في «صاحبة السعادة»

” الحلو” مع إسعاد يونس

كتبت- إنجي لطفي
> يستضيف برنامج صاحبة السعادة”، في حلقة بعنوان «تملي في قلبي» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة “سي بي سي” الفنان الكبير محمد الحلو وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشر مساءٍ.
> وتركز الحلقة على أعمال الفنان الراحل محمد فوزي، وكيف أثر في حياة المصريين، وأصبح علامة في حياتهم، خاصة وأن أعماله يبدو وكأنها صنعت اليوم، وسبق عصره بايقاع سريع ومختلف، وألحان عبقرية، وصوت شقي جميل يصعب تكراره.
> ويتحدث الحلو عن كيفية تحقيق فوزي النجاح، خاصة وأن دمه خفيف، وكيف رغم نهايته الصعبة التي واجهته في أخر أيامه أصبح علامة في تاريخنا ليموت صغيرا ولكنه ترك أرث كبير من التاريخ والألحان والافلام والأغاني التي يصعب تكرارها.
> ويغني الحلو عددًا من أجمل أغاني محمد فوزي خلال الحلقة بالإضافة لحديث خاص عن أعماله الغنائية الخاصة التي قدمها، والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة.

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