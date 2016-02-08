مد التصويت بانتخابات «السينمائيين» لمدة ساعة بسبب الإقبال الشديد

قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات نظراً للاقبال الشديد على الاقتراع مد التصويت لمدة ساعة أخرى على أن تغلق اللجان في تمام الساعة السادسة مساءاً بدلاً من الساعة الخامسة.

وتشهد انتخابات مجلس أعضاء نقابة المهن السينمائية المقامة حاليًا فى نادى نقابة المهن التمثيلية منافسة قوية بين أعضاء مجلس إدارة السينمائيين، ومنهم الدكتورة غادة جبارة عميد المعهد العالى للسينما، ومدير التصوير سامح سليم، ومهندس الديكور محمد أحمد فوزى العوامرى، وأيمن حسين أحمد أبو المكارم ومحمد على عبد المجيد عبد الغنى، ومحمد مصطفى عبد القوى النجار ومها صلاح عرام.