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«الحياة» ردًا على مداخلة رئيس الزمالك: نحترم غرفة صناعة الإعلام لكننا ضد «المنع»

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«الحياة» ردًا على مداخلة رئيس الزمالك: نحترم غرفة صناعة الإعلام لكننا ضد «المنع» «الحياة» ردًا على مداخلة رئيس الزمالك: نحترم غرفة صناعة الإعلام لكننا ضد «المنع»

أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

رد الإعلامي معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لشبكة قنوات الحياة علي ما أُثير حول مداخلة رئيس نادي الزمالك في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي تامر أمين قائلًا: «الحياة» تحترم قرارات غرفة صناعة الإعلام ولكننا ضد سياسة المنع ولا نستخدمها إلا مع الذين تورطوا فى سفك دماء الشعب المصري من الإرهابيين وأعوانهم .

وأضاف المستشار الإعلامي في تصريحات خاصة لـ«ONA» أنه ليس معني استضافة الحياة له أننا بذلك ندعم آراءه، مؤكدًا «التزمنا ونلتزم الحيادية والمهنية».

وأشار صلاح الدين أن قناة الحياة ليس من القنوات التي تسمح بظهور الألفاظ «المبتذلة» أو «الخادشة» للحياء بالنسبة لكل ضيوفها في جميع البرامج.

يذكر أن غرفة صناعة الإعلام قد أصدرت خلال الفترة الماضية بيانًا رسميًا طالبت فيه بحظر استضافة مرتضي منصور.

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أونا