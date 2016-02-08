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نشرة «ONA» للفضائيات..«الحياة» ترد على مداخلة رئيس الزمالك.. «الحلو» في ضيافة «صاحبة السعادة».. وهالة فاخر تقدم «علشان محدش يشتغلك»

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الحياة ترد على مداخلة مرتضي..محمد الحلو في ضيافة صاحبة السعادة

الحياة ترد على مداخلة مرتضي..محمد الحلو في ضيافة صاحبة السعادة

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

رد الإعلامي معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لشبكة قنوات الحياة علي ما أُثير حول مداخلة رئيس نادي الزمالك في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي تامر أمين قائلًا: «الحياة» تحترم قرارات غرفة صناعة الإعلام ولكننا ضد سياسة المنع .. للمزيد

أرشيفية

أرشيفية

التقى، اليوم الأحد، عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، سعد بن محمد الجريس، المستشار الإعلامي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، وعبد العزيز بن عبد الله الهديب المشرف على اللجان المشتركة لهيئة الإذاعة والتليفزيون.. للمزيد

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

يستمر برنامج كلام الناس” والذي يبث على شاشة cbc اكسترا حيث ستقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم خلفا لدكتور محمد سعيد محفوظ .. للمزيد

ريهام إبراهيم

ريهام إبراهيم

يستضيف برنامج صاحبة السعادة”، في حلقة بعنوان «تملي في قلبي» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة “سي بي سي” الفنان الكبير محمد الحلو وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشر مساءٍ.. للمزيد

إسعاد يونس و الحلو

إسعاد يونس و الحلو

قدمت  الفنانة هالة فاخر في برنامجها “انتبهوا أيها السادة”، اليوم الأحد في الساعة 4 عصراً، على قناة “الحياة” فقرة بعنوان “علشان محدش يشتغلك” تستضيف فيها مهندس إنشاءات لمعرفة طرق الغش في مواد البنا.. للمزيد

هالة فاخر

هالة فاخر

 

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أونا

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