صحة السويس: مستعدون لمواجهة فيروس زيكا.. ولا توجد حالات إصابة بالمحافظة

صرح الدكتور لطفى عبد السميع، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، بأنه لا توجد أى حالات مصابة بفيروس زيكا بأى من المستشفيات أو الوحدات الصحية داخل المحافظة.

وأضاف "عبد السميع"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية مستعدة استعدادًا كاملاً لظهور أى حالات مصابة بهذا المرض، مشيرًا إلى أن المصل المعالج للفيروس متوافر وبكثرة فى المستشفيات والمراكز الطيبة.

وطلب وكيل وزارة الصحة بالسويس من المواطنين فى حالة ظهور أى أعراض للفيروس التوجه إلى أقرب مستشفى لعلاجه، قبل أن تدهور الحالة الصحية للمريض.