جمعية بنك الأفكار توقع 9 مشروعات للمخترعين بالتنسيق مع جامعة الزقازيق

قال خالد زنون رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الأفكار، ومقرها بالشرقية، إنه تم توقيع عقود عدد 9 مشروعات ابتكارية لعدد من المخترعين المصريين، وذلك بالتعاون بين بنك الأفكار وجامعة الزقازيق، وسوف يتم تمويل وتنفيذ تلك المشروعات، خلال شهر واحد فقط من التعاقد، وتشمل الخدمات المقدمة للمخترعين الدعم العلمى عن طريق أساتذة الجامعات فى جميع التخصصات العلمية مثل الهندسة، بجميع فروعها والطب والصيدلة والعلوم بجميع فروعها والزراعة بجميع فروعها والتجارة والاقتصاد والسياحة والحاسبات والمعلومات.

والدعم الفنى عن طريق توفير الورش الهندسية والميكانيكية، فى جميع المجالات والمعامل الكيميائية والطبية فى جميع التخصصات ودراسات الجدوى التنفيذية والتسويقية، والدعم المادى عن طريق توفير التمويل الكامل لصناعة النماذج الابتكارية، وإجراء التجارب اللازمة عليها حتى الوصول للمنتج النهائى، ثم توفير التمويل اللازم لخطوط الإنتاج والتسويق والدعم التقنى، عن طريق إعطاء شهادات معتمدة من الجامعة تفيد بأن الابتكار تم إنتاجه وتجربته تحت إشرافها وإنها تضمن سلامته وصلاحيته للعمل بنسبة 100% .

وأضاف "زنون" فى تصريحات صحفية خاصة، أن أسماء المخترعين والمشروعات التى تم التعاقد معها "جمعة طوغان ووليد على" عن مشروع الشطاف الصحى ومشروع المشط الفروعى، و"جرجس عطا الله" عن مشروع آلة البذور الآلية ومشروع حاضنة الدواجن الإلكترونية و"عوض محمد " عن مشروع حزام الأمان الأوتوماتيك ومشروع السيفون الموفر للمياه.

وأوضح خالد زنون أن تلك المشروعات سوف يتم تنفيذها من خلال برتوكول تعاون بين جميعة بنك الأفكار ومكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، من خلال لجنة علمية لتقييم المشروعات مشكلة من كل من "الدكتور محمود سطوحى رئيس مكتب الابتكار ونادى التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، والدكتور عادل القلش أستاذ الهندسة بجامعة الزقازيق والدكتور هانى فرحات أستاذ هندسة مدنى جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور ماجد أبو هاشم أستاذ بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق أمين أنور مدير مكتب الابتكار بجامعة الزقازيق، بالتنسيق مع جميعة بنك الأفكار.



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