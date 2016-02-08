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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8/2/2016

على الصعيد المهني:


> اليوم هو الأنسب لأى مشاريع فى العمل تتعلق بالمغامرة والمضاربة، مثل الاستثمار أو تبادل الأسهم فلديك فرصة كبيرة لأن تحقق فوزًا مدهشًا يمكنك أيضًا أن تحصل على معلومات جيدة من شخص ما تحسن مركزك فى العمل وتمكنك من زيادة دخلك وبشكل عام سيكون يومك فى العمل هادئًا وسلميًا.
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على الصعيد العاطفي:


>علاقتك العاطفية كانت تسير بشكل جيد جدًا طوال الوقت الذى لا تتحملان فيه أية مسئولية تجاه هذه العلاقة ولكن فى الأيام المقبلة تواجهان اختبارًا صعبًا حول مدى حرصكما على هذه العلاقة وقدرتكما على الالتزام بها بجدية.
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برج الحوت على الصعيد الصحي:


> تبذل الكثير من المجهود فى الأيام الماضية يجعلك طوال الوقت خالٍ من الطاقة والحماس لأى عمل وهو ما تحاول التغلب عليه بمشروبات منبهة مثل الشاى والقهوة ومشروبات الطاقة ولكن هذا يدمر صحتك ويجعلها أسوأ بكثير فانتبه لذلك وضع فى اعتبارك أن كل ما تحتاجه هو بعض الراحة.
>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
> تنجح اليوم فى تخطى عقبات عكرت مزاجك لأيام طويلة فى الماضي، وستكون قادرًا على إعادة شحن طاقتك وإقامة علاقات صحية مع الآخرين قبل نهاية اليوم، وتغير بشكل جذرى طريقتك فى التعامل معهم.

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مصر 365

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