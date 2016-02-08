حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حان الوقت الذى تستطيع فيه الابتعاد عن الناس اللذين لا يخدمونك، أو لا يرغبون فى خدمتك، وهذه تُعد خطوة كبيرة لك فى تحقيق التوازن فى مواردك المالية.. ستُكافأ قريبًا، وسوف تُضاف هذه المكافأة إلى الأصول المالية الخاصة بك.حبيبتك القديمة تعود من جديد، وتحاول بناء علاقة جديدة معك.. فلا تتجاهلها أو تصدها، قدر محاولتها للرجوع ولكن يجب عليك إخبارها بالأخطاء التى ارتكبتها قديمًا، ما أدى إلى انفصالكما، لأنك لن تتسامح بأى حال من الأحوال مع تكرار هذه الأخطاء مرة ثانية.. فإن أرادت العودة عليها التغير.. وإصلاح ما بها من عيوب تجعلها إنسانة جديدة .. تليق بفرصة جديدة ستمنحها أنت لها.ستهاجمك الأمراض المزمنة، خلال الأيام القليلة المقبلة .. لكنك ستستطيع التوصل إلى طريقة مرضية فى التعامل معها وعلاجها، ولكن هذا الأمر سيحتاج وقتًا طويلاً من التحمل والصبر للخروج بنتيجة مرضية.. فلا تتعجل، لا يأتى شىء بسهولة.. فتحمل وقاوم وحارب للنفس الأخير، لكنك إن أردت الحصول على نتيجة كبيرة فى وقت قصيرة.. فعليك اتباع حمية غذائية قاسية، لتصل ما تريد فى الوقت الذى تريده.يتوقع علماء الفلك لبرج الجوزاء أن تكون الحياة أكثر سعادة بالنسبة له، فى الأيام المقبلة، والنجاح مرافق له فى حياته المهنية .. كما أنه على المستوى الصحى سيستطيع التغلب على المشاكل الصحية التى تواجهه، وبالمثابرة والصبر سيتجاوز أى أزمات.