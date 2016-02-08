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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 8/2/2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 8/2/2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 8/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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لا جديد فى حياة أبناء هذا البرج العملية، فمزيد من الاستقرار لا يوجد أى منافسة أو صعود وهبوط فى العمل، إنما سيسيرون على وتيرة واحدة دون إحداث تغيير أو تجديد لا للأسوأ ولا للأفضل، لكن يفضل أن نعيد نشاطاتنا ونحاول أن نتخلص من هذه الحالة.

على الصعيد العاطفي:
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المشاكل العاطفية كادت أن تقضى على أبناء هذا البرج وتخيب أملهم فى كل شىء فى الحياة، لكن لا داعى للتشاؤم لأن هذا اليوم سيكون بداية لحياة عاطفية جديدة، ربما تكون مع شريك حياة جديد، لذلك انتظر وستتحول حياتك إلى الأفضل.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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بالنسبة للحياة الصحية فستتحن حالتهم وستكون نتائج الفحوصات أفضل من المراحل السابقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

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مصر 365

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