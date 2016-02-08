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حظك اليوم برج القوس الاثنين 8/2/2016

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 8/2/2016 حظك اليوم برج القوس الاثنين 8/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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عملت بجد فى الفترة الأخيرة وسوف تتلقى عربون تقدير على هذا الجهد، قد تحصل على مكافأة أو دفع شيك طال انتظاره ما سيولد لديكم شعور رائع بالارتياح، عليك الاستمرار فى الجهد لتحقيق المزيد من التقدم.

على الصعيد العاطفي
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تخيم أجواء من الراحة والهدوء على حياتك العاطفية، ربما أنت فى حاجة أن تعبر لشريكك عن امتنانك لوجوده بجانبك فمن الممكن أن تحضر له هدية بسيطة، وأعتمد على قوتك لإجراء تغييرات مهمة فى العلاقة.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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لابد من توفير الوقت للقيام ببعض العادات الصحية خلال روتينك اليومي، وعليك ألا تغفل قيمة المياه فتأكد من شربك كمية مناسبة على مدار اليوم، ومن الممكن أن تشارك أصدقائك فى القيام ببعض الرياضة اليومية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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مشاعرك ورغباتك قد تكون معقدة بعض الشىء، حاول التعامل بحكمة وهدوء ولا تتسرع فى الحكم على الأشياء، التغيير أمر لا مفر منه ولديك القدرة على رسم مستقبل مشرق فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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