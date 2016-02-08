برج سرطان حظك الاثنين 8/2/2016



>بعض المشاكل المادية سيتعرض لها أبناء هذا البرج فى هذا اليوم، وسيكتشف الكثير من زملاء العمل منهم المساعد والمساند له، ومنهم من سيتخلى عنه وسيجعله ينتبه إلى الوجه الآخر منه، لذلك يجب أن نتعلم من هذا الموقف ولا يمر مرور الكرام. على الصعيد العاطفى:

>بالنسبة للحب سيكون أيضًا يوم صعب على أبناء هذا البرج بعد سلسلة من المشاكل التى تعرضوا لها مع شركاء حياتهم ما زالت المشاكل تلقى بظلالها عليهم، وما زالوا يشعرون بأنهم فى معزل وبعد عن أحبابهم. برج سرطان على الصعيد الصحى:

>تراجع ملحوظ فى الحالة الصحية يتطلب الخضوع السريع للفحوصات الطبية لتجنب أى مشاكل قد تحدث من الإهمال أو تجاهل بعض الأعراض التى يوجهوها. توقعات علماء الفلك لبرج سرطان:

>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.

شبكةعيونالإخبارية

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