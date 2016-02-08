حظك اليوم برج الميزان الاثنين 8/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>ستحدث لك بعض المشاكل الطفيفة اليوم، والتى من الممكن تجنبها بقليل من العصبية، والتهور، كن حذرًا فى التعامل مع مرءوسيك فإن تعصبت قد يؤثر ذلك سلبًا على روح الفريق، ما يؤثر بدوره على العمل والإنتاجية. على الصعيد العاطفي:

>لا تجعل ضغط العمل الخارجى يؤثر سلبًا على حياتك الاجتماعية، فأنت تملك شريك حياة يقدرك ويتفهمك ويحتويك، ويستطيع تجاوز هذه الأزمة معك بشكل جيد، فلا تجعل مشاكلك تضيعها من بين يديك، فتندم، وتعرف قيمتها لاحقًا، اظهر لها المزيد من الاهتمام والحب والاحترام وصارحها بما تمر به من مشاكل، لتضعها فى الصورة الصحيحة. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لقد كنت مليء بالطاقة والحيوية والنشاط اليوم، وأيضًا ستستطيع أخيرًا تشخيص وعلاج المرض الخاص بك، والذى كان تشخيصه أمر بعيد المنال، حاول الاستجمام فى مكان ما، وقضاء بعض الوقت فى منتجع صحى لتنشيط الجسم والروح.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة القادمة جيدة لحد كبير على جميع المستويات، فستستطيع تحقيق التوازن الذى طالما حلمت به، وسعيت له كثيرًا مما سيجعلك سعيدًا لفترة طويلة.

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شبكةعيونالإخبارية

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