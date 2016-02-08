«السيسي» يستعرض مع وزير الكهرباء آخر تطورات مفاوضات محطة الضبعة النووية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات المفاوضات الجارية مع الجانب الروسي حول تفاصيل العقد النهائي لمشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة، حيث أوضح الوزير أنه يتم حاليا مناقشة البنود الفنية والمالية الخاصة بالمشروع مع الجانب الروسي بشكل تفصيلي مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات التي أنجزتها الوزارة في إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف المُقبل، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء وصلت إلى نسبة 100% من مخطط الصيانة في إطار الخطة العاجلة، بما يشكل 62% من إجمالي القدرات المركبة الحالية.