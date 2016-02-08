«السيسي» يستعرض مع وزير الكهرباء آخر تطورات مفاوضات محطة الضبعة النووية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات المفاوضات الجارية مع الجانب الروسي حول تفاصيل العقد النهائي لمشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة، حيث أوضح الوزير أنه يتم حاليا مناقشة البنود الفنية والمالية الخاصة بالمشروع مع الجانب الروسي بشكل تفصيلي مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة.
كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات التي أنجزتها الوزارة في إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف المُقبل، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء وصلت إلى نسبة 100% من مخطط الصيانة في إطار الخطة العاجلة، بما يشكل 62% من إجمالي القدرات المركبة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة تتواصل لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتماداً على الطاقة المُتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى قيام الوزارة بإنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الفترة القادمة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، لاسيما في ضوء انتظام التيار الكهربائي خلال صيف عام 2015 رغم زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة. كما وجَّه سيادته بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان مواصلة معدلات الانجاز والتنفيذ خلال الصيف المقبل، مشيداً بالتعاون القائم مع الشركات المصرية والدولية العاملة في مجال إنتاج الكهرباء في مصر وما تبديه تلك الشركات من جدية في العمل. كما شدد سيادته على أهمية الاستمرار في اتخاذ إجراءات تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى مواصلة التوسع في توفير لمبات “اللد” للمواطنين، فضلاً عن استخدامها في أعمدة الإنارة بالشوارع. كما وجه السيد الرئيس بأهمية تعزيز جهود تحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالاستجابة السريعة في التعامل مع شكاوى المواطنين من أجل التوصل لحلول سريعة للمشكلات وتفادى تفاقمها بما يضمن تحسين مستوى مختلف الخدمات المقدمة لهم.