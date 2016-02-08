بالفيديو - ملخص لمسات صلاح ' السريع ' أمام سامبدوريا

ظهر محمد صلاح جناح روما بشكل لافت وأسهم في تشكيل خطورة على مرمى سامبدوريا على مدار شوطي مباراة الفريقين يوم الأحد.

وحل سامبدوريا ضيفا على روما بملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة 24 من الكالتشيو في المباراة التي لعبها محمد صلاح كاملة وانتصر فريقه 2-1 فيها.

لعب الجناح المصري بجوار الشعراوي وبيروتا في الخط الأمامي للذئاب أمام الفريق الذي يدربه فيتشينزو مونتيلا مدرب صلاح السابق في فيورنتينا.

وأسهم صلاح في هدف روما الثاني حين تبادل الكرة مع زميليه مايكون وميراليم بيانيتش في هجمة منظمة لروما من الجبهة اليمنى حتى وصلت لللشعراوي الذي مهدها لدييجو بيروتا فسددها بقوة في شباك سامبدوريا.

شاهد ملخص لمسات صلاح من هنا