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بالفيديو - شباك كاسياس تتلقى هدف في الثانية 10 وبيسيرو يخسر مع بورتو مجددا

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بالفيديو - شباك كاسياس تتلقى هدف في الثانية 10 وبيسيرو يخسر مع بورتو مجددا بالفيديو - شباك كاسياس تتلقى هدف في الثانية 10 وبيسيرو يخسر مع بورتو مجددا

تلقت شباك إيكر كاسياس حارس بورتو هدفا في الثانية العاشرة أمام أروكا، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري البرتغالي.

لاعبو أروكا بدأوا اللقاء وأرسلوا كرة طولية على الجانب الأيمن، قبل أن يرسل عرضية يودعها والتر جونزاليس في المرمى، ويصبح أسرع هدف في تاريخ الدوري البرتغالي.

بورتو أدرك التعادل في الدقيقة الـ 14 عن طريق فينسينت بوبكر، إلا أن أروكا سجل الفوز في الدقيقة الـ 66 عن طريق والتر جونزاليس مرة أخرى، ليفوز أروكا بهدفين مقابل هدف.

الهزيمة هي الثانية لبورتو على يد جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، والذي ترك الأهلي لتدريب بورتو منصف الموسم الجاري، إذ سبق له الخسارة في بطولة الكأس أمام أحد فرق الدرجة الثانية.

وبعد خسارة بورتو، تجمد رصيد عند النقطة الـ 46 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد أروكا للنقطة الـ 28 في المركز السابع.

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فيديو اليوم السابع

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