زيدان: هدف مودريتش أعادنا للحياة والقادم أصعب

(إفي): أقر المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، أن الهدف الذي أحرزه لوكا مودريتش أعاد "الحياة" للفريق المدريدي الذي تغلب بصعوبة على غرناطة بهدفين لواحد على ملعبه "لوس كارمينيس" في الجولة الـ23 لليجا، محذرا في الوقت ذاته من أنهم لن يفوزوا "بسهولة في المباريات" لأن "هذا الأمر غير موجود في كرة القدم".

وعانى الريال كثيرا من أجل تحقيق الفوز، الأول للفريق تحت إدارة الفرنسي زين الدين زيدان خارج الديار، في حين لعب غرناطة بشجاعة وهدد مرمى الملكي أكثر من مرة.

وجاءت أهداف المباراة عبر الفرنسي كريم بنزيمة ولوكا مودريتش لصالح ريال مدريد، بينما سجل هدف غرناطة المغربي يوسف العربي.

وأشار المدير الفني الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه من "الطبيعي" أن يعاني الفريق في تحقيق الفوز خارج الديار عنه داخل ملعبه لأنهم يواجهون "فريقا يحظى بمؤازرة جماهيره".

وقال في هذا الصدد "أنا سعيد بهذا الفوز وبالثلاث نقاط الهامة للغاية، ليس أكثر"، في الوقت الذي أبدى "فخره" بـ"أداء" لاعبيه الذين قاتلوا "حتى النهاية".

وعن مودريتش، قال أنه أحرز "هدفا رائعا" أعاد لهم "الحياة والثلاث نقاط" محفزا اللاعب الكرواتي على "التسديد بشكل أكبر" و"التقدم أكثر نحو المرمى".

ويرى زيزو أن لاعبو الفريق على أتم استعداد لمواجهة التحديات القادمة التي تنتظرهم في دوري الأبطال "وهو ما ظهر اليوم" على الرغم من تأكيده أنه يجب "تحسين بعض النقاط" وهو ما سيقوم على فعله.

وشدد "يجب أن نحرز المزيد من الأهداف وسنحت لدينا العديد من الفرص وكان يجب علينا تسجيلها من أجل أن نكون أكثر هدوءا"، مؤكدا أن جميع الباريات المقبلة "ستكون صعبة".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن أتلتيكو الوصيف وأربعة عن برشلونة المتصدر الذي له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.