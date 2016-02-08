ريال مدريد: رونالدو يظل رجلنا الحاسم

(إفي): قال مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو عقب الفوز بصعوبة على غرناطة بهدفين لواحد على ملعبه "لوس كارمينيس" في الجولة الـ23 لليجا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يمثل "ضمانة مطلقة" بالنسبة للفريق، بغض النظر عن أدائه الفردي في كل مباراة.

وقال بوتراجينيو في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "كريستيانو دائما حاضر ودائما ما يمثل تهديدا للمنافسين. هناك بعض الأيام التي تكون فيها أقل توهجا، ولكنه يظل رجلا حاسما ورائع على جميع الأوجه. إنه يمثل ضمانة مطلقة للفريق".

ولم يخفي بوتراجينيو شعوره بالمعاناة التي عاشها الفريق من أجل الظفر بالثلاث نقاط "لقد حاصرونا بشكل جيد وضغطوا علينا طيلة الوقت وفي الشوط الثاني كانوا هم الأفضل في أوقات كثيرة".

وأضاف "استطاعوا معادلة النتيجة بمرور الوقت وكان خلق الفرص يمثل صعوبة أكثر مع اقتراب النهاية ولكن هدف مودريتش الذي قدم مباراة كبيرة جاء في الوقت المناسب ومنحنا الفوز".

ويرى بوتراجينيو أن الفريق الأندلسي "درس جيدا" طريقة لعب ريال مدريد ولعبوا بـ"كثافة عالية" وهو ما زاد من صعوبة إبراز قدراتنا "عانينا كثيرا من أجل التخلص من ضغط الخصم والتمكن من التمرير بسهولة للاقتراب من منطقة الجزاء. قدم غرناطة مباراة دفاعية كبيرة حالت دون فرض أسلوب لعبنا".

وعانى الريال كثيرا من أجل تحقيق الفوز، الأول للفريق تحت إدارة الفرنسي زين الدين زيدان خارج الديار، في حين لعب غرناطة بشجاعة وهدد مرمى الملكي أكثر من مرة.

وجاءت أهداف المباراة عبر الفرنسي كريم بنزيمة ولوكا مودريتش لصالح ريال مدريد، بينما سجل هدف غرناطة المغربي يوسف العربي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن أتليتكو الوصيف وأربعة عن برشلونة المتصدر الذي له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.