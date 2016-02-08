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مدرب جرانادا: ريال مدريد لم يستحق الفوز.. وخسرنا بفضل مهارة لاعب

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مدرب جرانادا: ريال مدريد لم يستحق الفوز.. وخسرنا بفضل مهارة لاعب مدرب جرانادا: ريال مدريد لم يستحق الفوز.. وخسرنا بفضل مهارة لاعب

(إفي): قال المدير الفني لجرانادا، خوسيه رامون ساندوبال، عقب خساره فريقه أمام ريال مدريد (1-2) على ملعبه "لوس كارمينيس" في الجولة الـ23 لليجا، أن "ريال مدريد يعلم أنه لم يستحق" الفوز.

وأوضح ساندوبال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أنا حزين للغاية بالطريقة التي خسرنا بها بعد هذا المجهود الذي بذله الفريق، الذي أظهر أنه لا يستحق التواجد في المركز قبل الأخير"، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم خسروا "بفضل مهارة لاعب ليس أكثر".

وأردف "عادلنا الخصم في عدد الفرص المتاحة والضغط والكرات المستخلصة ولكنه تغلب علينا بفضل الفاعلية الإيجابية. ريال مدريد يعلم أنه لا يستحق هذا الفوز، والنتيجة العادلة كانت التعادل".

وأبدى المدرب "فخره" بـ"الشجاعة" التي تحلى بها لاعبيه الذي قدموا مباراة "كبيرة في الدفاع" ولم يعطوا "الكثير من الحلول للمنافس"، وهو ما يجعله مقتنع بأنه لا يمكن مطالبة لاعبيه بـ"المزيد".

وعانى الريال كثيرا من أجل تحقيق الفوز، الأول للفريق تحت إدارة الفرنسي زين الدين زيدان خارج الديار، في حين لعب جرانادا بشجاعة وهدد مرمى الملكي أكثر من مرة.

وجاءت أهداف المباراة عبر الفرنسي كريم بنزيمة ولوكا مودريتش لصالح ريال مدريد، بينما سجل هدف جرانادا المغربي يوسف العربي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن أتلتيكو الوصيف وأربعة عن برشلونة المتصدر الذي له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد جرانادا عند 20 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

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