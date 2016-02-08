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متعب في معسكر الأهلي بالإسكندرية مساء اليوم

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متعب في معسكر الأهلي بالإسكندرية مساء اليوم متعب في معسكر الأهلي بالإسكندرية مساء اليوم

عماد متعب مهاجم النادي الأهلي

طلب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي من  سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء بالإنضمام لمعسكر الفريق في الإسكنرية مساء اليوم رغم قرار إستبعاده من لقاء القمة غدًا أمام الزمالك، ليساند زملائه في صفوف الفريق خلال تلك المواجهة.

ووافق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي على طلب متعب وأثنى على موقفه.

وخضع متعب لتدريبات فردية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل أمس الأحد.

وقررعبد العزيزعبد الشافى المدير الفني لنادي الاهلي استبعاد متعب من قائمة مواجهة الزمالك وتغريمه مالياً 150 ألف جنيه وإلزامه بالتدريب منفرداً، على خلفية أزمته مع صالح جمعة وزيزو فى أحد تدريبات الفريق.

 

 

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