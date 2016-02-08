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خلال لقائه وزير الدفاع| رئيس أركان الجيش الإماراتي يثمن دور مصر فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة

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خلال لقائه وزير الدفاع| رئيس أركان الجيش الإماراتي يثمن دور مصر فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة خلال لقائه وزير الدفاع| رئيس أركان الجيش الإماراتي يثمن دور مصر فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة

جانب من لقاء رئيس اركان القوات المسلحة المصري ونظيره الإماراتي

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربىن الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثى، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له الذى يزور حالياً.
> تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات ، لا سيما فى المجال العسكرى ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
> وأكد القائد العام حرص القوات المسلحة على أهمية تعزيز مجالات التعاون ودعم ركائز العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التى تهدد شعوب المنطقة ، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية المصرية الإماراتية.
> من جانبه نقل الفريق الرميثى تحية وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ووزير الدفاع ، وإعتزازه والشعب الإماراتى للدور الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة.
> وكان الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد إستقبل نظيره الإماراتى ، وتباحث الجانبان الجهود المشتركة تجاه مختلف الموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة الإستراتيجية والعمل المشترك التى تجمع البلدين الشقيقين ، والتنسيق المستمر لمواجهة المخاطر والتهديدات المختلفة التى تواجه المنطقة.
> حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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