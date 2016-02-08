السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية الخاصة بالإدارة المركزية للتشجير بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية الخاصة بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة بسوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بمزرعة الغابات الشجرية الخاصة بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة، والكائنة بنجع الدير دائرة المركز.

فتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوالي 200 شجرة جزوارين وكافور بمساحة 3 أفدنة بالموقع 72 بالمزرعة.

لم ينتج عن الحريق إصابات أو وفيات، وانحصرت التلفيات فـي احتراق الأشجار المشار إليها.

بسؤال المدعو «أحمد م. إ.»، 56 سنة، مدير المزرعة، ويقيم بذات الناحية، أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل بدون قصد، ونفي الشبهة الجنائية.

ويجري تقدير قيمة التلفيات بمعرفة المسئولين يشار إلي أنه تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 924 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.