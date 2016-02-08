اليوم | اسئناف محاكمة 48 متهمًا في أحداث نجع حسان بالأقصر

تستأنف محكمة جنايات قنا اليوم الاثنين محاكمة 48 متهمًا في أحداث نجع حسان بقرية الضبعية غرب الأقصر لسماع دفاع المتهمين.

وتعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهاني طه، وأمانة سر محمد العزيز جمعة ومصطفى جلال ، وتم نقل وقائع محاكمة المتهمين من محكمة جنايات الأقصر إلي محكمة جنايات قنا لدواع أمنية.

وكانت منطقة نجع حسان بقرية الضبعية في غرب الأقصر شهدت في شهر يوليو من عام 2013 أحداث عنف طائفي إثر مقتل مسلم على يد مسيحيين، حيث أسفرت الاشتباكات عن حرق وإتلاف 23 منزلا ومقتل حسان حسني صدقي سالم 54 سنة وأربعة آخرين هم : روماني نصحي 42 سنة وإميل نسيم 40 سنة ومحارب نصحي 40 سنة وراسم تادرس 53 سنة بجانب إصابة 3 آخرين من سكان المنطقة.