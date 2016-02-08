روسيا تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» كانت تخطط لهجمات إرهابية

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن تفكيك خلية لتنظيم “داعش” في مدينة يكاتيرينبورغ واعتقال 7 من أعضائها كانوا يخططون لهجمات إرهابية في موسكو وسان بطرسبورغ ومدن أخرى.

وأوضح مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية في تصريح لوكالة “تاس”، اليوم الاثنين، أن العصابة الإرهابية تضم مواطنين روس ومتطرفين من آسيا الوسطى سبق لهم أن انضووا تحت لواء تنظيم “داعش” الإرهابي.

وحسب معلومات التحقيق، كان أعضاء الخلية يعدون العدة لهجمات إرهابية كبيرة باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع في موسكو وبطرسبورغ ومقاطعة سفيردلوفسك (التي مركزها يكاتيرينبورغ). ويقود الخلية “داعشي” وصل من أراضي تركيا.

وأوضحت هيئة الأمن الفدرالية أنه تم إلقاء القبض على أعضاء الخلية يوم الأحد. وفي أثناء تفتيش شققهم، عثر على ورشة لتصنيع عبوات ناسفة، ومواد متفجرة، ومكونات عبوات، وصواعق، وأسلحة نارية، ورمانات يدوية، وكتب تروج لأيديولوجية متطرفة.

وبعد تطبيق خططهم الإرهابية، كان المشتبه بهم ينوون التوجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف مقاتلي “داعش”.