بدء العمل بالكوبري العائم فوق القناة الاسبوع القادم ببورسعيد

بورسعيد – جمال نوفل

إنتهت فرق العمل الفنية بهيئة قناة السويس من أعمال التجهيزات الخاصة بانشاء الكوبري العائم فوق قناة السويس، للربط بين بورسعيد وبورفؤاد، ومن المنتظر أن يبدا العمل في إنشاء الكوبري خلال الإسبوع القادم .

وجاء ذلك خلال لقاء الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كما تقرر تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين هيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد.

وتقوم هيئة قناة السويس بتقديم الدعم الفني والمادي لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد للمسجد الكبير ببورفواد، والتي تقوم بها أحد شركات المقاولات.

وأكد المحافظ ان هناك العديد من المجالات التي ستساهم فيها هيئة قناة السويس لمشروعات التنمية المختلفة للمحافظة ويجري الاعداد لها وسيعلن عنها تباعاً.