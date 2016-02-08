هبوط أسعار تصدير القمح الروسي

قال محللون، اليوم الاثنين، إن أسعار تصدير القمح الروسي تراجعت الأسبوع الماضي، متأثرة بمخاوف تتعلق بعقود توريد القمح مستقبلا لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقالت مؤسسة إيكار الروسية للاستشارات الزراعية، إن سعر توريد القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 بالمئة من البروتين إلى منطقة البحر الأسود بلغ 181 دولارا للطن، على أساس تسليم ظهر السفينة “فوب” في نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض دولار عن مستواه قبل أسبوع، وفقًا لـ”رويترز”.

وأشارت “إيكار” أنه سوف يكون للاستشارات ومقرها موسكو إلى أن أسعار القمح تسليم ظهر السفينة في منطقة البحر الأسود انخفضت 50 سنتا إلى 181 دولارا للطن.

وقالت وزارة الزراعة الروسية، إن روسيا صدرت 22.5 مليون طن من الحبوب -من بينها 16.8 مليون طن قمحا- في الفترة بين الأول من يوليو والثالث من فبراير، وسجلت وتيرة صادرات الحبوب انخفاضًا نسبته 4.4 بالمئة على أساس سنوي.