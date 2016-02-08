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إحالة دعوى حل الألتراس و25 حركة أخرى للقضاء الإداري بالقاهرة

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إحالة دعوى حل الألتراس و25 حركة أخرى للقضاء الإداري بالقاهرة إحالة دعوى حل الألتراس و25 حركة أخرى للقضاء الإداري بالقاهرة

التراس – ارشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم /الإثنين/ إحالة دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن وقف ما يسمى بالحركات والائتلافات والروابط، من بينها الألتراس، بدعوى أنها لا سند لها من الدستور والقانون إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.

كان أحد المحاميين قد أقام دعوى قال فيها إنه يوجد 26 من الحركات والائتلافات والروابط، من بينها الألتراس، تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأضاف المدعى – في عريضة دعواه – أن هذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، وأنها تؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعى واستغلال طاقة الشباب فى تأجيج الشارع المصرى؛ ما يضر بالأمن الوطنى.

ومن المقرر أن يحدد المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى.

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