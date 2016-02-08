نظمي فترتك الصباحية بهذه النقاط

بداية من إعلان صوت المنبه في الصباح لبداية اليوم إلى أن يخرج أطفالك للمدرسة، هذه الفترة القصيرة تعتبرها كثير من الأمهات أكثر الأوقات اضطرابا وعجلة خاصة إن كان هنالك مجموعة من الصغار وبأعمار متقاربة، فهناك من يماطل وآخر يحتج والثالث يوسخ ملابسه المدرسة أثناء تناول وجبة الإفطار.

لذا جمعنا لك بعض النصائح العملية التي ستساعدك بتنظيم هذه الفترة كيف تصبح أكثر هدوء وتكون بداية موفقة لليوم:

- بلّغي أطفالك أنك سئمت هذا الوضع المؤدي أحيانا للتأخير والإزعاجات لذلك على الجميع الالتزام بالمنبه والأوقات المنظمة التي ستعدينها. كوني حريصة أنت كذلك على الالتزام وخصصي مدة معينة مثلا لإتمام كل مهمة.

- اجعلي من لبس الزي المدرسي هو أخر خطوة قبل الخروج من المنزل لتجنب أتساخه أثناء تناول وجبة الفطور الصباحية أو فرش الأسنان.

- لا تسمحي باي أوقات للتسلية كاللعب أو مشاهدة التلفزيون قبل أن يستعد طفلك. عندما ينهي مهامه فباستطاعته اللعب ومشاهدة التلفزيون لحين مغادرته للمدرسة.

- خصصي مكافئات وشجعي على الحوافز كأن مثلا تقولي من يتم جميع مهامه بهدوء وبالوقت المحدد فعند عودته من المدرسة ستكافئينه بما يحب. (اجعلي المكافئات بسيطة كتناول قطعة حلوى يحبها او مشاهدة برنامجا يحبه لمدة إضافية).

- الأطفال يبدعون بفتح مواضيع وخلق نقاش، لذا حاولي تجنب النقاشات الطويلة أو الأحاديث التي تأخركم.

- ليس من الضروري أن يقوم جميع أطفالك بنفس المهمة في نفس الوقت. فمثلا إن كان أحدهم لا يزال يتناول طعامه وانتهى الآخر، فليبدأ بتغير ملابسه. أحيانا يكون الانفصال في صالحهم لإتمام مهامهم بوقت أسرع.

- شجعي أطفالك بمرح، مثلا قومي بتصوير غرفتهم والزوايا الأكثر فوضى كأن تكون الجوارب على الطاولة والبيجاما على الأرض. وأخبريهم أنك تريد اخذ صورة أخرى لقبل الترتيب وبعد الترتيب.

- ليس هنالك ضرر من توقيت المنبه لتناول وجبة الإفطار، فمثلا لن يحتاجوا أكثر من 15 دقيقة لإكمال وجبتهم وان رن المنبه فعليهم التوقف. نفس الشيء تستطيعين فعله عند تغيير ملابسهم وتنظيف أسنانهم أو ترتيب غرفتهم.

- قومي بالتجهيز لليوم قبل ليلة، فمثلا أعدي صندوق الطعام المدرسي، رتبي الزي وتأكدي من نظافة الأحذية.

- من المهم جدا أن تبدئي بتجهيز نفسك والاستعداد ليومك قبل أن توقظي أطفالك كي تكوني ممسكة بزمام الأمور.

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