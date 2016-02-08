تعرفي إلى مضخة الصدر.. أنواعها وأسعارها

تعدُّ مضخة الثدي من الأجهزة المهمَّة بالنسبة لبعض الأمهات المرضعات، إما لشفط الحليب وتعبئته في زجاجات معقَّمة واستخدامه عند الحاجة في حالة الأم العاملة، أو لتحفيز الثدي على إنتاج الحليب أو للتخلص من الفائض منه حتى لا يتجمع داخل الثدي ويسبب مشاكل صحيَّة للأم. ولمضخة الصدر أنواع وأشكال عديدة وأسعار مختلفة جمعتها لك هنا «سيدتي وطفلك».



• مضخة الصدر الكهربائيَّة freestyle الكل في واحد

تحتوي على مضخة مزدوجة لكلا الثديين، وهي حلٌّ مثالي للأمهات العاملات. تتميز بتكنولوجيا اعتصار الحليب على مرحلتين، مرحلة التحفيز الهادئ، ثمَّ مرحلة اعتصار الحليب بطريقة فعَّالة ومريحة.

سعرها: 2180 ريالاً.



• مضخة الصدر الكهربائيَّةswing-maxi

هي أيضاً مضخة مزدوجة لاختصار الوقت. تتوفر مع زجاجة الرضاعة وهي سهلة التعقيم.

سعرها: 1350 ريالاً.



• مضخة الصدر الكهربائيَّةswing-maxi

مضخة كهربائيَّة مفردة، سهلة الاستخدام. تتوفر معها زجاجة رضاعة.

سعرها: 885 ريالا.



• مضخة الصدر الكهربائيَّة Avent Philips

مضخة كهربائيَّة ذات وضعيَّة مريحة لتحفيز تدفق الحليب و3 برامج لعمليَّة الضخ تشمل زجاجة للرضاعة.

سعرها: 750 ريالاً.



• مضخة الصدر اليدويَّة Avent Philips

مضخة يدويَّة مزودة بمقبض لعمليَّة ضخ أكثر راحة، ولتدفق الحليب بشكل سلس وطبيعي، ويشمل زجاجة الرضاعة أيضاً.

سعرها: 310 ريالات.



• أكياس مضخة الحليب medela

مضخة مع أكياس حفظ الحليب. الضخ مباشرة في الأكياس يحول دون خسارة الحليب، ويناسب جميع مضخات الصدر. وهو آمن لتخزين طويل الأمد في الثلاجة أو الفريزر. معقم وصحي جداً.

تحتوي العبوة على 20 قطعة.

سعرها: 110 ريالات.

جميع هذه الأجهزة متوفرة في محلات مذركير وسنتر بوينت والصيدليات الكبرى كصيدليَّة النهدي والسديس والوزير.