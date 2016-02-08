محاذير استخدام العسل للرضع

رغم الفوائد العلاجية والغذائية للعسل، والذي ورد ذكره في القرآن الكريم إلا أن هناك خطراً يهدد حياة طفلك في حال استخدامه، وهذا ما أكدته الدراسات العلمية رغم أن الأمهات يكنّ حريصات على تقديمه لأطفالهن، وإضافته لقائمة طعام الرضيع الإضافية بدلاً عن حليب الأم، أو كعامل مساعد معه.



"سيدتي نت" التقت بالدكتور منتصر الفرا "العيادة التخصصية للأطفال وحديثي الولادة"؛ حيث أشار إلى نقاط هامة يجب أن تلتفت لها كل أم قبل استخدام العسل للرضيع وهي:



• يمنع منعاً باتاً استخدام العسل للرضع قبل عمر سنة.

• لا يعني ذلك عدم استخدام العسل خارجياً للرضيع؛ لما له من مزايا وفوائد عدة.

• الاستخدام الداخلي للعسل يشكل خطراً على حياة الطفل قد تودي بحياته.

• في مناطق الشرق الأوسط خصوصاً يوصى بإضافة الطعام الخارجي للطفل القليل الحلاوة، بعد سن أربعة أشهر؛ لكي لا يتمنع عن حليب أمه.

• مخاطر استخدام العسل للرضيع تكون من خلال ما يسمى بالتسمم الوشيقي أو البوتيوليزم؛ حيث تؤدي لإصابة الطفل بالضعف في ذراعيه وساقيه ورقبته، وعدم القدرة الطبيعية على البكاء وإصابته بالإمساك الدائم، وعدم القدرة على البلع.

• قد تسبب هذه الحالة من التسمم وفاة الرضيع.

• يعطى الطفل العسل بعد سن السنة؛ لأنه يكون قد استطاع أن يكون مناعة ضد الجراثيم التي تكون موجودة في أمعاء الطفل.

• لا يعطى أي طعام جاهز مثل العصيدة أو السيريلاك مثلاً؛ مما يكون مضافاً له العسل أيضاً؛ لأنه يسبب نفس الضرر.