بالصور.. وزير الصحة يلتقى محافظ الغربية ووكيل الوزارة خلال زيارته للمحافظة

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مغلقا مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بحضور اللواء السيد سعيد السكرتير العام.

يذكر أن برنامج الزيارة، يتضمن زيارة لمستشفى المنشاوى العام بطنطا، وزيارة لمستشفى جامعة طنطا، وزيارة معهد الأورام بطنطا، وزيارة مستشفى زفتى العام.

ومن المتوقع أن يقوم الوزير بمتابعة حالات مستشفى رمد طنطا ، ضحايا الإهمال الطبى بالمستشفى، الذين تم حقنهم بمادة "الأفاستين" التى تسببت فى فقدهم للبصر.



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