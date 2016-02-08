أعراض خطيرة لو حصلت لك اذهب إلى المستشفى فورًا.. تعرف عليها

كتبت آلاء الفقى

أوضح تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الأعراض الخطيرة التى يجب عند ظهورها التوجه إلى المستشفى فورًا، وتلقى المشورة من الأطباء لتجنب أى مضاعفات صحية، ومن ضمن هذه الأعراض:

>• الشعور بالدوار المفاجئ وصعوبة الكلام وعدم القدرة على رفع أحد ذراعيك: هذه الأعراض قد تكون دليلاً على الإصابة بالسكتة الدماغية، فعندما يتوقف وصول الدم إلى جزء من الدماغ، يحتاج الإنسان للعناية الطبية الفورية، ولذا يجب رفع مستوى الوعى بأعراض السكتة الدماغية.

>• الشعور بتخدير فى الأطراف دون سبب واضح: قد يكون ذلك دليلاً على عدم وصول الدم إلى الأطراف.

>• الصداع المفاجئ: قد يكون علامة على وجود نزيف بشرايين المخ، وقد يحدث ذلك خلال بذل المجهود البدنى ورفع الأحمال الثقيلة، ويصاحبه أعراض أخرى كتصلب فى الرقبة والقىء وعدم وضوح الرؤية والحساسية من الضوء، كما يمكن أن يكون الصداع المفاجئ عرض للإصابة بالسكتة الدماغية.

>• ثقل باللسان وفقدان الوعى: هذان العرضان خطران ويجب على المصاب بهما التوجه بسرعة إلى المستشفى.

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