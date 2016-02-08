4 علاجات طبيعية تخلصك من السيلوليت

بما أنّ السيلوليت أصبح من أبرز المشكلات التي تواجه المرأة العربية، فقد ظهرت الحاجة إلى معرفة أسبابه، وكيف يمكننا التخلص منه!

الشائع بين السيدات أنّ السيلوليت عبارة عن طبقات متجمّعة من الدهون، على الرغم من أنّ هذا الاعتقاد يُعتبر خاطئًا؛ فالسيلوليت خلل في طبقة من طبقات الجلد، وهذا هو السبب في أنه لا يؤثر فقط في السيدات ذوات الوزن المرتفع، وإنما قد يُصيب الكثيرات من ذوات الوزن الصحيّ كذلك.

وللتخلص من السيلوليت أو للتقليل منه قدر الإمكان، ننصحك بتناول هذه الأطعمة التي تعتبر علاجات طبيعية.



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1-الفلفل الأحمر والتوابل: لا يساعدانك في التخلص من السيلوليت فقط، إنما يساعدان أيضًا على إنقاص الوزن؛ فالفلفل الأحمر يساعد على زيادة الدورة الدموية وإزالة السموم، كما أنه يساعد على رفع درجات الحرارة في الجسم بشكل طبيعي من الداخل. كلّ ما عليك فعله هو إضافة عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافئ + ملعقة من الزنجبيل المبشور + ملعقتين من مسحوق الفلفل الأحمر، وقومي بشربه مرتين يوميًّا لمده شهرين، ثمّ استريحي لمدة شهر، وستلاحظين انخفاضًا أكيدًا في وزنك.

2-القهوة: إنّ شرب القهوة بانتظام يزيد من الدورة الدموية، كما أنه يساعد على إبقاء الجلد والجسم في صحة جيدة؛ كما يمكنك استخدام القهوة كمقشّر للبشرة ومزيل للخلايا الميتة. كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من زيت جوز الهند+ 3 ملاعق من السكر+ ربع كوب من البنّ المطحون حتى تحصلي على عجينة، ثم قومي بفرك أمكنة السيلوليت بها لبضع دقائق، قبل أن تشطفي بشرتك بالماء الدافئ. قومي بتكرار ذلك يومين في الأسبوع على الأقلّ.

3-الفواكه والخضراوات: قومي باتباع نظام غذائي صحيّ يعتمد على الفواكه والخضراوات للحفاظ على جسمك صحيًّا ورطبًا؛ وعليك كذلك الابتعاد عن الأطعمة المقليّة، التي تعتمد على السكر أو الملح بنسبة كبيرة، والاستعاضة عنها بالخضراوات والفاكهة التي تغذّي البشرة وتساعد على إنقاص الوزن أيضًا.

4-خلّ التفاح: هو غنيّ بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسوم والمعادن التي تساعد على التخلص من السيلوليت والسموم المتراكمة في الجسم. كلّ ما عليك فعله هو خلط ملعقة من العسل مع ملعقتين من خلّ التفاح، وشرب المزيج مرةً يوميًّا؛ فهذا سيساعدك في الحفاظ على نضارة بشرتك. ويمكنك استخدام خلّ التفاح لتقشير بشرتك؛ وذلك بمزج ملعقتين من الماء بملعقة من خلّ التفاح مع القليل من العسل، ووضع المزيج على أمكنة السيلوليت لبضعة دقائق على بشرتك. بعد ذلك، اشطفي بالماء الدافئ، وكرّري ذلك مرتين يوميًّا على الأقل لتحصلي على نتائج رائعة.

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