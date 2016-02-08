سر مكياج Hollywood Glam

خرجت علينا النجمة شيرين عبد الوهاب في برنامج ستاراك بإطلالات متميزة، كان الفضل فيها لأنامل خبيرة التجميل هالة عجم. عكست إطلالاتها الجمال الهوليوودي، أي الـ "Hollywood Glam" ، الذي استوحته عجم من ملامح شيرين. تتميز الإطلالة الأولى بالأي لاينر الممدود لإظهار جمال العين، وبظلال العيون باللونين الفضي والأسود، وبلون شفاه نيود. أما بالنسبة إلى الإطلالة الثانية، فارتكزت على بلاش قوي ليتناسب مع تسريحة الشعر المنسدلة. وتمّ التركيز في الإطلالة الثالثة على الألوان الأنثوية الناعمة مع بلاش وأحمر شفاه باللون الزهري. أكثر ما يتميز به الـ"Hollywood Glam هو قدرته على إبراز تكاوين الوجه، من دون تغييرها، بطريقة طبيعية وغير مبالغ فيها.