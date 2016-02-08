أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

سر مكياج Hollywood Glam

Google+ Print

الجمعة 05-02-2016 20:22

 

خرجت علينا النجمة عبد الوهاب في برنامج ستاراك بإطلالات متميزة، كان الفضل فيها لأنامل خبيرة التجميل هالة عجم. عكست إطلالاتها الجمال الهوليوودي، أي الـ  "Hollywood Glam" ، الذي استوحته عجم من ملامح شيرين. تتميز الإطلالة الأولى  بالأي لاينر الممدود لإظهار جمال العين، وبظلال العيون باللونين الفضي والأسود، وبلون شفاه نيود. أما بالنسبة إلى الإطلالة الثانية، فارتكزت على بلاش قوي ليتناسب مع تسريحة الشعر المنسدلة. وتمّ التركيز في الإطلالة الثالثة على الألوان الأنثوية الناعمة مع بلاش وأحمر شفاه باللون الزهري. أكثر ما يتميز به الـ"Hollywood Glam هو قدرته على إبراز تكاوين الوجه، من دون تغييرها، بطريقة طبيعية وغير مبالغ فيها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»