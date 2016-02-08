كشف الستار عن سر إطلالة الشعر الجذّاب لـ " غلاف سيدتي "

ما رأيك بنجمة غلاف مجلتنا لهذا الشهر؟ رائعة، أليس كذلك؟! شعرها ناعم وجميل جداً. لقد كانت اختياراً مثالياً لغلاف عدد هذا الشهر من مجلة سيدتي! ولكن.. لن تحزري سرّها على الإطلاق!

كشف الستار عن سرّ إطلالة الغلاف لهذا الشعر

علامة الشامبو رقم 1 في العالم*، هيد آند شولدرز، مشهورة بـ الحفاظ على فروة شعرك في أفضل صورة لها. ولكن هل كنت تعرفين بأنها تمنحك شعراً جميلاً أيضاً! شعراً ينبض بالنعومة وجدير بتصدّر أغلفة المجلات؟ مع هيد آند شولدرز الحيوي والحريري الجديد، ستتفاجئين بشعر أكثر نعومة من أيّ وقت مضى (بفضل ما يقدّمه من ترطيب أكثر بست مرات)، وخالٍ من القشرة 100% أيضاً!

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شعر يجعلك تشعرين بأنك نجمة الغلاف!

ابتكر ميشيل زيتون، مصفف شعر المشاهير وأحد دعاة هيد آند شولدرز، أربع إطلالات شعر مختلفة، جديرة بتصدّر أغلفة المجلات. يمكنك تجربتها في المنزل، أي أنه أصبح بإمكانك الآن الحصول على إطلالة وإحساس نجوم أغلفة المجلات!

"هذه المجموعة الجديدة رائعة للغاية كونها تقدم للمرأة الشعر الجميل والناعم، وهو ما قد يكون مفاجئاً للمرأة التي تعتقد بأن عليها الاختيار بين الشعر الجميل أو الشعر الخالي من القشرة!".

أبدعي الإطلالة داخل منزلك باستخدام مجفف الشعر



الخطوة الأولى: فروة الرأس الصحيّة تشكّل أساساً رائعاً للشعر الجميل؛ لذلك، أنصح أوّلاً باستخدام شامبو هيد آند شولدرز الحيوي والحريري. تركيبة هذا الشامبو المميزة تحتوي على مرطّبات أكثر بست مرات مقارنة بمنتجات الشامبو التقليدية، ما يمنح شعرك وفروة رأسك ترطيباً من الأعماق، ويتركه أكثر نعومة وخالياً من القشرة 100%.

الخطوة الثانية: امسكي الأجزاء الكثيفة من الشعر، ولفّيها حول فرشاة شعر دائرية، بدءاً من الأطراف.

الخطوة الثالثة: لنهاية انسيابية تجعل شعرك ناعماً وينبض لمعاناً، وجّهي فوهة مجفف الشعر إلى الفرشاة، وقومي بالتجفيف، مع سحب الشعر، وصولاً إلى الأطراف.

الخطوة الرابعة: إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الكثافة في الجزء العلوي. قومي، بعد الانتهاء من تجفيف كل جزء، بتسريح شعرك بشكل عكسي وباستخدام فرشاة الشعر، للحصول على المزيد من الارتفاع.

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