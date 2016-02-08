هام جداً: ما علاقة أحمر الشفاه بعمر المرأة؟

كلما تقدّمت في السن، كلما ازدادت نسبة الجفاف في شفتيك، ما يؤدي الى تشققهما، ويمنحك مظهراً متعباً. لذلك ينصحك خبراء التجميل بأن تعتني كثيراً بشفتيك، من خلال شرب كمية كافية من الماء، وتقشيرهما كلّ أسبوع، واستخدام كريم الترطيب الغني بالفيتامينات كلّ يوم.

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" كوريج" Courreges من ايستيه لودر Estee Lauder

ننصحك بتجربة هذا المستحضر الذي يمنحك تغطية فائقة، لشفاه جميلة ذات تأثير قوي، مع دفقة مثالية من الوردي فائق الانعكاس، هذا الملمّع الدرامي يطرح نظام تسليم خاص مع انسيابية مبتكرة لتطبيق سهل خال من العيوب مع كلّ تمريرة.

بعد أن تعالجي مشكلة تشقق الشفتين، وتعيدي الطابع الكريمي إليهما، عليك أن تدركي أنه مع التقدم في السن تصبح شفتيك رقيقتين، لذلك، يجب تجنّب الألوان الماتية، الغلوس والألوان الداكنة، واستبدالها بأحمر الشفاه الكريمي.

-كيف تمنعين أحمر الشفاه من أن يترك أثراً على أسنانك؟

عند تطبيق أحمر الشفاه، ننصحك بأن تبقي بعيدة عن أسنانك، بعدها ضعي إصبعك في فمك، وأغلقي شفتيك قبل إزالته. هذه الطريقة ستزيل أحمر الشفاه الذي قد يترك أثراً على أسنانك، أو حتى على الكوب عند الشرب.

-من أحمر شفاه إلى أحمر وجنتين

يمكنك استخدام أحمر الشفاه بمثابة أحمر الخدود، من خلال وضع القليل من النقاط على الوجنتين، ومن ثم مزجها جيّداً. هذه الطريقة تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة. لكن احرصي على أن تمزجيه جيّداً وانتبهي من أنّه لا يمكنك استخدام مستحضر الوجنتين على شفتيك.

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