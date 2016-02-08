روتين العناية المنزلية للشعر

نبحث دائماً عن طرق العناية بالشعر، وعن الحفاظ على رطوبته وتألّقه باستمرار. وقد ننفق الكثير من المال على بعض الزيارات الخاطفة لصالونات التجميل لنحصل على بعض التغذية للشعر والعناية به.

فهل فكّرت من قبل في أنّ العناية بالشعر في المنزل قد تغنيك عن هذه الزيارات المرهقة والمكلفة! فحتى وإن كانت مراكز التجميل تستخدم موادّ فعالةً في تغذية الشعر وإصلاحه، فأنت أيضًا يمكنك استخدام الفيتامينات والمعادن الطبيعية للحصول على نفس النتيجة.

إليك الروتين الأنسب للعناية المثالية بشعرك في المنزل:

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1.تنظيف الشعر:

يعتبر الشامبو أساساً في تنظيف بصيلات الشعر، وفي التخلّص من الأوساخ والدهون المتراكمة على فروة الرأس. يختلف الشامبو من نوع لآخر؛ فهناك أنواع تزيد من رطوبة الشعر، وأنواع أخرى تساعد على زيادة تجعيد الشعر وزيادة حجمه، وأنواع تحمي الشعر المصبوغ وتحاول إصلاحه، وأنواع تساعد على التخلّص من القشرة وغيرها؛ فاختاري الشامبو الذي يناسبك للحصول على ما تريدين، ولا تكتفي بالشامبو المملّ الذي يحمل عبارة "لجميع أنواع الشعر".

2.ترطيب الشعر:

البلسم هو علاج رائع لترطيب الشعر والتخلص من جفافه؛ فمكوناته تعمل على إعادة لمعان الشعر وزيادة رطوبته، كما أنه يحمي الشعر من العوامل الجوية والحرارة والموادّ الكيميائية. وتتميز أنواع البلسم بضرورة شطفها أثناء الاستحمام، فيما بعض الأنواع التي ظهرت حديثًا تترك على الشعر كعلاج مرطّب له.

3.تغذية الشعر:

يمكنك تغذية الشعر إما بتناولك أطعمة مفيدة تساعد على تغذية فروة رأسك، وبالتالي تغذي شعرك، وإما بعمل أقنعة مغذية لشعرك تساعد على تغذيته من الخارج. ومن أهمّ الأقنعة المغذية لفروة رأسك وشعرك قناع صفار البيض وزيت الزيتون:

•قومي بإحضار صفار بيضة + ملعقة من زيت الزيتون+ ملعقة من زيت اللوز+ قطرة من عصير الليمون+ ملعقة من العسل.

•امزجي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على فروة رأسك، واتركيها من ساعة إلى ساعتين، ثمّ اغسلي شعرك جيدًا كالمعتاد

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