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خليفة بن سلمان: التحالف الذي تقوده المملكة أنموذج للتعاون الخليجي والعربي في وجه الإرهاب

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خليفة بن سلمان: التحالف الذي تقوده المملكة أنموذج للتعاون الخليجي والعربي في وجه الإرهاب خليفة بن سلمان: التحالف الذي تقوده المملكة أنموذج للتعاون الخليجي والعربي في وجه الإرهاب

    أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، بالتحالف الذي تقوده المملكة العربية من خلال عاصفة الحزم باعتباره نموذجاً للتعاون الخليجي والعربي في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضده، مؤكداً سموه على أن دول مجلس التعاون تقف جميعها في خندق واحد في مجابهة المخاطر التي تعتريها وبخاصة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح أمس لعدد من كبار العائلة المالكة البحرينية والمسؤولين البحرينيين بقصر القضيبية والذي شدد فيه على أهمية دعم وصون الأمن والاستقرار في المنطقة، محذراً سموه من التحديات التي تشكل خطراً على الأمن الخليجي، ومطالباً بضرورة تكاتف الجهود في التصدي لهذه التحديات.

وقال سموه إن العالم يعيش أوضاعًا سياسية واقتصادية متقلبة وهو ما يستلزم مزيدًا من الوعي الذي يسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وقال سموه: "إن التحديات على اختلاف أنواعها يجب ألا تؤثر في تعاضدنا وتماسك نسيجنا المجتمعي، وعلينا أن نزيد من وتيرة العمل لصالح الوطن وأن نحول هذه التحديات إلى فرص لتحقيق ما نتطلع إليه من خير لوطننا وشعبنا".

وأكد سموه على استمرار مسيرة التنمية في كافة مناطق مملكة البحرين، لاسيما المشروعات الخدمية والإسكانية والصحية والتعليمية والبنية التحتية من أجل توفير أفضل السبل التي تؤمن للمواطنين حياة كريمة ومزدهرة.

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