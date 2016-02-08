خادم الحرمين يتلقى رسالتين من العاهل المغربي وأمير قطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين كل من وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد خلال استقبال الملك المفدى لهما في مكتبه بقصر اليمامة أمس.

ونقل الوزيران لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، فيما أبدى -أيده الله- تحياته وتقديره لجلالته.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، والقائم بأعمال السفارة المغربية لدى المملكة بالنيابة سعيد حال.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة أمس.

ونقل وزير الخارجية القطري، لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، فيما أبدى -أيده الله- تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير قطر لدى المملكة.

وكان كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المغربيين قد وصلا إلى الرياض أمس.

وكان في استقبالهما بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة المغربية لدى المملكة سعيد حال، ومندوب عن المراسم الملكية.