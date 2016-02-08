د. القصبي: نسعى إلى تدريب مستفيدي «الشؤون الاجتماعية» ليكونوا أصحاب عمل

تمير - سلطان العثمان

أكد وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد بن عبدالله القصبي أن برنامج (من الرعوية إلى التنموية)، يهدف إلى تحقيق رؤى القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها. وقال في حديثه مع «الرياض» خلال رعايته حفل جائزة إبراهيم السلطان للتفوق والإبداع العلمي بتمير إن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى من خلال البرنامج إلى جعل مستفيدي الوزارة يعينوا أنفسهم وتمكينهم بالتأهيل والتعليم، إلى جانب الإقراض من أجل أن يعولوا أنفسهم، لافتاً إلى أن 60 في المئة من مستفيدي الضمان هم نساء، وأشار إلى أن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج يشمل تدريب المرأة ومساعدتها وتمكينها في أن تكون قادرة وصاحبة عمل أكثر من أن تكون طالبة عمل. إلى ذلك، زار وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد بن عبدالله القصبي مساء أمس الأول (السبت) مقر جمعية البر الخيرية بتمير، وكان في استقباله الشيخ خالد بن ناصر الحسين رئيس مجلس إدارة الجمعية والأعضاء، والشيخ عبدالعزيز الدامغ مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير.

واطلع وزير الشؤون الاجتماعية على المكاتب الإدارية ومعمل الحاسب الآلي، وكذلك قاعة الدورات التدريبية. وقدم عبدالعزيز العبدالله عرضا عن برامج وإنجازات الجمعية المقدمة لخدمة أفراد المجتمع، ومشروعاتها كمبنى وقف الجمعية بتمير، ومبنى وقفها بمدينة الرياض وذلك بطلب الإذن في الشروع فيه والموافقة على الدعم، كما قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية والأعضاء شكرهم للشيخ إبراهيم السلطان الرئيس الفخري للجمعية على دعمه الدائم للجمعية، كما زار وزير الشؤون الاجتماعية في الوقت ذاته مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتمير وكان في استقباله عبدالرحمن بن عبدالله البرغش رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء، واطلع على أقسام المبنى والتقرير السنوي لأعمال اللجنة كبرنامج نجاحي وملتقى التنمية الرمضاني وعيدية التنمية، وكذلك البرنامج التوعوي عن العنف الأسري.