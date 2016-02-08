العيون الساهرة..الفكر والتقنية يضبطان الأمن

في غرفة العمليات بدوريات الأمن بمنطقة الرياض الجو من الخارج يسوده نوع من الهدوء إلا أن من يدخل هذا المكان يندهش من دقة العمل ومنظومة الإدارات والاقسام والتخصصات والأجهزة المتطورة التي تعمل عليها كفاءات أمنية متخصصة لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة وتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين والتعامل مع سيل الاتصالات التي ترد من كل مكان عبر أجهزة استقبال البلاغات التي يمرر مستقبلوها من رجال الامن لزملائهم العاملين في الميدان المنتشرين في جميع أحياء العاصمة ليكونوا قريبين من كل مواطن ومحتاج للمساعدة وتعقب المجرمين والتعامل مع شتى أنواع الجريمة وأشكالها.

في بداية جولة "الرياض" لعمل هذا التحقيق في هذا المكان الذي يبدو للمشاهد أنه في معزل عن الناس لكنه في الواقع الأقرب إليهم والأكثر التصاقا بهم حيث يتعامل الرقم(999) مع الكبير والصغير المواطن والمقيم ممن تواجههم مشكلة لا سمح الله، وكانت البداية باستقبال العقيد محمد بن عبدالله الخليفة -مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض- الذي أكد ل "الرياض" أن ولاة الأمر حفظهم الله سخروا كل هذه الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة المواطن والمقيم على مدار الساعة، مشيرا إلى حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية، وبمتابعة من مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بالمملكة اللواء صالح الصالح ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال، لهذه المنظومة المتطورة من العمل الأمني الذي سخرت فيه كل الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة المواطن والمقيم تشمل ضباطا وأفرادا تم تدريبهم على أعلى المستويات وبجميع اللغات بهدف حماية المواطن والمقيم على مدار الساعة والمحافظة على حفظ النظام والأمن والعمل على حماية أرواح الناس وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية لهم في مواقعهم والحد من انتشار الجريمة بشتى أنواعها وأشكالها كما تم ولله الحمد توفير الموارد المادية من أجهزة حديثة تعمل على استقبال البلاغات وفرزها بسرعة عالية وتوفير الخدمة لطالبها في وقت قياسي..

«الرياض» ترصد آلية استقبال وتمرير ومباشرة البلاغات من داخل غرفة عمليات الدوريات الأمنية

جميع اللغات

في البداية شرح لنا العقيد محمد بن عبدالله الخليفة جانبا من الخدمات التي تقدمها دوريات الأمن بمنطقة الرياض ونوعيه البلاغات التي يتم استقبالها وكيفيه توفير الخدمة لطالبها على مدار الساعة مواطنا كان أو مقيما وآليه تمرير المكالمات، وبعد دخولي برفقة زميلي المصور لغرفة العمليات يرافقنا المقدم خالد العلوي -مدير العلاقات والإعلام بإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض- شاهدنا عشرات العاملين من مختلف الرتب من أفراد وضباط غالبيتهم يتحدثون جميع اللغات ويستقبلون البلاغات الواردة على مدار الساعة حيث كان ترتيب وتقسيم المكان بطريقة تعكس حجم الاهتمام والجودة في الأداء، فيما كان العاملون هناك يتابعون تلقي البلاغات باحترافية وسرعة عالية، وعن تجهيزات الموقع المتطورة أشار المقدم خالد العلوي إلى أن من أهم ما تحرص عليه إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض هو تهيئة المكان للعاملين فيه خاصة في هذا المكان الذي يقضون فيه وقتا طويلا في استقبال المكالمات على مدار الساعة ويتعاملون معها بحرفية عالية وقد سبق لهم أن تدربوا على دورات عالية في هذا المجال لذا فمن الضروري مراعاة الجوانب النفسية والجسدية للعاملين في إنجاز أعمالهم الموكلة إليهم بدقة وحرفية.

بعد ذلك طلبنا من المقدم خالد العلوي أخذ جوله داخل غرفة العمليات التي كانت مقسمة لتخدم خمس مناطق وهي مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب والوسط، وتم توزيع كل منطقة على خرائط داخل غرفة العمليات تحدد من خلالها غرفة العمليات مكان المتصل ومكان الجريمة أو الحادثة وهذا ما يسهل سرعة التنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية الأخرى التي تدخل الحدود الإدارية التابعة لها للوصول إلى الموقع في وقت قياسي.

وصول الفرق لموقع البلاغ

وكانت الغرفة مجهزة بأحدث الأجهزة التي تعمل بدقة عالية في استقبال البلاغات وتحديد مواقع المبلغين وأرقام هواتفهم على شاشات الأجهزة التي تظهر أمام مستقبل البلاغ، كما تعمل الأجهزة على إرسال البلاغ للدوريات العاملة في الميدان والقريبة من موقع المبلغ والحادث بعد تحديد نوعية بلاغه ومتابعة الفرقة الأمنية المتلقية للبلاغ حتى انتهاء عملها، ورفع الحادث في وقت قياسي، يتحدد حسب نوعية البلاغ والمكان الذي تتوجه إليه الفرقة ودقة المبلغ في وصف بلاغه ومكانه، حيث لا يتجاوز وقت وصول الفرقة لموقع المبلغ خمس دقائق تقريبا في غالبية البلاغات والواردة لغرفة العمليات، ومحاسبة بعض الفرق التي تتأخر في الوصول لموقع البلاغ دون سبب مقنع بعد إحالته لجهات التحقيق في نهاية عمله، كما يخضع العاملون في الميدان من منسوبي دوريات الأمن للمتابعة ومحاسبتهم عند التقصير والوصول لموقع الحادث كذلك يخضع العاملون في غرفة العمليات بدوريات الأمن للمتابعة والمحاسبة حيث ترصد أجهزة استقبال البلاغات بغرفة العمليات أداء كل موظف منذ وصول البلاغ حتى عملية الرد عليه وتوجيهه للفرقة العاملين بالميدان واستقبال البلاغ الذي يليه، كما يخضع العاملين في أجهزة الاستقبال للمساءلة عند التقصير إضافة لمكافأة المتميزين منهم في أعمالهم.

محاولة سرقة محل

وخلال جولتنا وقفت «الرياض» مباشرة على بلاغ ورد لغرفة العمليات حيث لاحظت إحدى الفرق العاملة بالميدان ثلاثة أشخاص يحاولون فتح أحد المحلات وسرقته ولحظة مشاهدتهم للفرقة الأمنية لاذوا بالفرار وتم متابعتهم حيث تم ضبط اثنين منهم وبحوزتهما أداة لكسر قفل المحل بينما لاذ الثالث بالفرار ودخل مبنى تحت الإنشاء وعلى الفور تم تدعيم الفرقة العاملة بالميدان بعدد من الفرق وتطويق المكان وضبط الشخص الهارب حيث سلم الأشخاص الثلاثة لمركز شرطة منفوحة لاستكمال التحقيقات معهم.

بلاغ من مقيم باكستاني

ولم تمض دقائق ونحن نتابع مجريات عمليات ضبط اللصوص في حي الجرادية حتى تلقت غرفة العمليات بدوريات الأمن بلاغا من شخص من الجنسية الباكستانية يبلغ عن قضية سرقة في حي العزيزية حيث شاهد شخصين يحاولان سرقة من داخل سيارة متوقفة في داخل الحي وعلى الفور تم تمرير البلاغ لأقرب فرقة كانت متواجدة بالقرب من مكان البلاغ في حي العزيزية وفور مقابلة المبلغ وتحديد أوصاف الجناة تم تحديد موقعهم في وقت قياسي وتم ضبطهما داخل الحي على الفور وعثر مع أحدهما على سلاح من نوع مسدس (لعبة) كما عثر مع الآخر على سلاح أبيض وسكروب وتبين أن أحد المقبوض عليهم مطلوب لمركز الشرطة وتم تسليم المتورطين في القضية لمركز شرطة العزيزية .

ضبط مطلوب لشرطة جدة

وفي حي المحمدية ومن داخل غرفة العمليات بدوريات أمن منطقة الرياض تابعنا من أجهزة الامن عملية القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارتهم بداخل الحي بعد أن أشتبهت الفرقة العاملة في الميدان بالسيارة وتم طلب إستيقافها حيث حاول قائد الهرب وبعد تضييق الحصار عليه تم ضبطه ومعه شخصان وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على مادة الحشيش المخدر، كما تم التأكد من وضع السيارة التي كانت تسير بلوحات ليست لها كما أن أحد الأشخاص مطلوب لشرطة محافظة جدة، وقامت الفرقة بتسليم الأشخاص لمركز الشرطة لاستكمال التحقيقات معهم مع المضبوطات والسيارة في وقت قياسي وعادت الفرقة الأمنية تتابع مهام أعمالها الأمنية في ملاحقة المشتبه بهم وضبط الجناة وحفظ النظام.

عملية سطو

وفي حي الشفاء هذه المرة كان البلاغ عن عملية سطو في الحي على أحد محلات البناشر وسرقة إطار سيارة تحت تهديد السلاح حيث أفاد المبلغ العامل بالمحل بقيام ثلاثة أشخاص بالدخول عليه في المحل وطلب تركيب إطار سيارة جديدة وبعد تركيبه طلب صاحب المحل سداد قيمة الإطار فقام أحدهم بإشهار السلاح في وجهه من نوع مسدس ثم غادر المحل وبرفقته شخصان وقام المبلّغ بوصف السيارة والأشخاص ورقم اللوحة ونوع السيارة وعلى الفور تم تعميم أوصاف الجناة للفرق العاملة في الميدان بحي الشفاء وجنوب ووسط الرياض وتم ضبط السيارة والأشخاص المشتبه بهم وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاحين بدون ترخيص كما تبين أن السيارة مسروقة ومطلوبة لمركز الشرطة وبعد عرض السيارة والمقبوض عليهم على الُمبلغ قام بالتعرف عليهم على الفور وسلم الأشخاص والمضبوطات لمركز شرطة حي الشفاء .

عصابة السطو على المتاجر والسيارات

ومن البلاغات كذلك كان أحد العاملين بغرفة العمليات يكرر بلاغا عن أوصاف بعض الأشخاص المطلوب القبض عليهم ونوعيه سياراتهم وبعد سؤالنا له عن هذا البلاغ ونوع هذه الخدمة افاد أنه يقوم بتعميم بعض البلاغات التي وردت والتي لم يتم التوصل لإصحابها حتى الآن ومقارنتها ببعض البلاغات التي وردت اليوم حيث كان هنا بلاغ ورد من أحد المقيمين يعمل سائقاً تم سرقة سيارته أثناء وقوفه بداخل مغسلة السيارات في حي العليا تحت تهديد السلاح بمسدس من شخصين أحدهم أسمر البشرة ولا زال البلاغ تحت الإجراء والمتابعة والبحث ويتم الآن التأكيد على الدوريات السرية والفرق الأمنية العاملة بالميدان وبعد البلاغ الأول بلاغ من مقيم يعمل في تموينات قام نفس الأشخاص بالدخول عليه وسلب مبلغ خمسة آلاف ريال من المحل بحي العليا ثم هربوا، وفي حي الشفاء تم السطو على محل تموينات وسرقة ثلاثة آلاف ريال كما قاموا بدهس صاحب سيارة ومحاولة سرقتها والهرب بها .

وبعد لحظات من متابعتنا لتلقي البلاغ ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقبض على الأشخاص المتورطين في السطو المسلح بعد تحديد موقعهم في حي الشفاء وتضييق الحصار عليهم وعثر بحوزتهم على السيارة المسروقة وسلاحين من نوع مسدس وسُلم المتورطان في القضية لمركز شرطة الشفاء وطلب حضور المبلغين للتعرف على الجناة .

سرقة سيارة

وفي بلاغ آخر ورد لغرفة العمليات من مقيم مصري في حي المصيف يفيد عن سرقة سيارة تركها في وضع تشغيل فتغافله أحد اللصوص وقام بسرقتها وفي وقت قياسي تم تحديد موقع السيارة في الحي وضبط اللص بداخلها أثناء وقوفه أمام أحد المحلات التجارية .

ضبط مروّج للخمور في المعذر والديرة

وفي حي المعذر كنا نتابع إحدى عمليات القبض على أحد المروجين للعرق في حي المعذر بعد أن اشتبهت إحدى الفرق العاملة في الميدان بسيارة يقودها مقيم أثيوبي وبعد أن اشتبهت الفرقة بوضعه قامت بطلب توقفه إلا أنه لاذ بالفرار فتمت متابعته وبعد تضييق الحصار عليه تم القبض عليه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ( 24) قارورة عرق مسكر و( 9) أكياس سكر وجوالين متنوعة لاستخدامها في تصنيع الخمور كما تبين للفرقة الضابطة بأن المقيم يتنقل بإقامة مزورة وأنه من مخالفي نظام الإقامة والعمل ويتمتهن تصنيع وترويج الخمور.

وفي حي الديرة ألقي القبض كذلك على مقيم هندي يمتهن ترويج وتصنيع المسكر على سيارته الخاصة وعثر بحوزته على كميات كبيرة من العرق المسكر .

إنجاز القضايا في الميدان قبل وصولها للشرط

بعد اقترابنا أكثر لمتابعة نوعية البلاغات التي ترد لغرفة العمليات وآلية المتابعة ظهر لنا أن أعمال دوريات الأمن لم تكن بالصورة التي كنا نتخيلها فلم يكن دورها مقتصرا على ضبط الحالة الأمنية والحد من الفوضى وضبط اللصوص والمجرمين، بل إن أعمال دوريات الأمن تخطت هذه المهمة لمهام أكثر وأكثر وأعمال إنسانية متنوعة من التبرع بالدم وإرشاد التائهين وطالبي خدمة الدليل ومعرفة بعض المواقع كما لاتخلوا بعض الاتصالات من بعض الطلبات الغريبة كعرض المشكلات الأسرية، كما يحسب للفرق الأمنية العاملة في الميدان نجاحها في حل كثير من تلك القضايا وعدم وصولها لمراكز الشرطة مما يسهم بشكل كبير في التخفيف من الأعباء على العاملين بمراكز الشرط بأحياء العاصمة الرياض ويوفر الكثير من الجهد والوقت، والرد على غالبية الاتصالات بروح مرحة وإقناع المتصل بوجة نظره مهما كان الغرض من الاتصال، وفي النهاية يخرج كثير من المتصلين بقناعة تامة بأن دوره كبير وهو المساهمة الحفاظ على أمن الوطن والإبلاغ عن كل اشتباه أو ما يضر الأمن لأن المواطن هو رجل الأمن الأول.

سبعة ملايين بلاغ بينها قضايا قتل وسرقات وتهريب

تلقت الدوريات الأمنية في الرياض العام الماضي أكثر من سبعة ملايين مكالمة بمتوسط أكثر من 23 ألف مكالمة في اليوم، فيما تنوعت القضايا التي باشرتها دوريات الرياض مابين قضايا قتل وتفحيط وتجمهر ومخالفات للآداب العامة وقضايا تزوير وتزييف وقضايا أسلحة نارية وبيضاء وقضايا اشتباه وقضايا قادمين عن طريق التهريب واشخاص معمم عليهم وقضايا باعة جائلين وقضايا جنائية وخدمات عامة، كما شملت القضايا سيارات مسروقة وسيارات مطلوبة ومفقودات وقضايا العمالة السائبة والهاربة وقضايا التسول والمعاكسات والبيع وقت الصلاة ومخالفة التعليمات وغيرها.

وتضمنت جهود الدوريات خلال نفس العام بث 2537 رسالة امنية إعلامية وبث 2464 رسالة توعوية على اشرطة واقراص ممغنطة وإلقاء محاضرات وندوات وتوزيع كتب ومطويات ومشاركات صحفية وتقديم شهادات تكريم للمواطنين وزيارات رسمية وتبرع بالدم وعدد من الخدمات العامة الأخرى.