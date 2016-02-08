تابعوا تغطيتنا المباشرة للقمة العالمية للحكومات

يسرنا في موقع البيان أن نقدم لكم تغطية مباشرة ، حية ، وتفاعلية لفعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة جميار بدبي ، والتي تشارك فيها 125 دولة و3000 مشارك من خبراء القطاعين الحكومي والخاص و125 متحدثاً عبر 70 جلسة، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» لتمثل أكبر تجمع عالمي للحكومات .

ستوفر لكم هذه التغطية الحية والمباشرة فرصة لمتابعة فعاليات القمة من هواتفكم أو أجهزتكم المحمولة ، واللوحية وكذلك أجهزة الحاسوب في منازلكم أو مكاتبكم ، كما ستتيح لكم هذه التغطية فرصة للتفاعل ونشر مساهماتكم ، ( صور ، فيديو ، نصوص ) بطريقة سهلة للغاية. كل ما عليكم فعله هو إرسال مشاركتكم عبر حساباتكم في " تويتر " أو " إنستغرام " مع الإشارة لحساب القمة @WorldGovSummit



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