رئيس دافوس: علينا أن نتغير وعلى الحكومات أن تتغير

قال البروفيسور كلاوس شواب رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي خلال مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات بدبي اليوم، أن الثورة الحالية لا تغير ما حولنا فقط بل تغيرنا نحن أيضا من الداخل ولذلك علينا أن نتغير وعلى الحكومات أن تتغير.

وأضاف البروفيسور خلال القمة التي تحمل شعار «استشراف حكومات المستقبل»، أن الحكومات ينبغي أن تدرك بأن لها دورا وعليها أن تتحمل هذا الدور في إطار هذه الثورة الرائعة... ينبغي على الحكومات ان تعيد تشكيل وتنظيم نفسها وأن تنتظر إلى نفسها كمنصات للتفكير والابتكار وأن تركز تركيزا شديدا على تنمية رأس المال البشري... كما ينبغي عليها التركيز على المهارات والمواهب لأنها هي من يمنح البلدان الميزات عن غيرها...علينا أن نكون قادرين على تنمية هذه المواهب من خلال التعليم وأن ننمي مهارتهم.

واختتم كلاوس حديثه بالإشارة الى القدرات الأساسية التي ينبغي علينا تنميتها في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وقال: "نحن نحتاج إلى عقلنا لكننا سنحتاج إليه بطريقة مختلفة في المستقبل.. نحتاج لأن ننمي روحنا وأن نتحلى برؤية طويلة الأمد... عندما يحدث التغيير من حولنا نحتاج إلى قادة يوجهوننا.. نحتاج لأن ننمي قلوبنا لنرحب بهذا التغيير ونرحب به بشغف... نحن بحاجة للتحلي بأعصاب جامدة فيمكن لما كان محض خيال أن يصبح واقعا علينا الاستعداد له... ليست القضية مكننة البشرية و الاستعاض عنها بالروبوتات بل آنسة البشرية.

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