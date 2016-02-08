نيل تايسون: الفضاء هو مفتاح العلوم

قال نيل ديغراس تايسون، مدير القبة السماوية هايدن في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات بدبي اليوم، أن مدينة دبي هي أفضل مكان يمكن أن تبنى فيه مدينة الغد حسب تصوره، والفضاء سيكون أهم مجال لتحقيق الثروات، كما أن العلوم والتكنولوجيا هي من سيحرك العالم في المستقبل.

وأوضح تايسون في محاضرته التي تحمل عنوان "كيف تصنع علوم اليوم تكنولوجيا الغد؟" أن أهم ما أنتجته الحضارات جاء بفضل الاكتشافات.. في العلوم لا يهمنا من هو الانسان وماهي بلده او ما هو دينه المهم ما هو إنجازه العلمي.. ثلثي النجوم التي لها أسماء اسمها عربي وهذا دليل على دور العرب والمسلمين في هذا العلم... نهائيات السوبر بول الأميركية كانت تستخدم الأرقام اليونانية لكنهم هذا العام بدأوا يستخدمون الأرقام العربية.

وذكر تايسون أن اكتشافات المسلمين لو استمرت كما كانت عليه قديما لحصلوا على جميع جوائز نوبل، ولكن مع الأسف عدد الجوائز التي حصل عليها المسلمون هي 3 جوائز من أصل 655... هذه اول مره أزور فيها دول المنطقة وأقول أن مجرد هبوطي في دبي ذكرني بحقبة الأمل التكنولوجي .. دبي هي مدينة المستقبل التي كنّا نحلم بها في الماضي.

"يمكن لأي بلد أن ينتج هاتفا متحركا لكن كم بلد يستطيع ان يخترع هاتفا متحركا هذا هو الفرق بين أن تكتشف وأن تنتج او تبيع منتجا... الكاميرات في هواتفكم المتحركة ما كانت لتكون لولا ابن الهيثم... العلوم والاكتشافات هي أساس التقنيات في مختلف المجالات، صحيح أننا بحاجة إلى مهندسين بارعين لإنتاج تلك التقنيات لكن بدون العلوم لن يكون هناك أجهزة... أينشتاين في 1917 هو من اكتشف الليزر رغم أنه لم يكن لديه فكرة عن أن اختراعه سيكون هو الليزر.. نحن نعرف العلوم وتكنولوجيا اليوم والسؤال هو ماهي علوم وتكنولوجيا الغد؟"

" نحن هنا في دبي، وهو أفضل مكان يمكن أن تبنى فيه مدينة الغد حسب تصوري، الفضاء سيكون أهم مجال لتحقيق الثروات".

هذه خريطة للعالم كل منطقة لها لون وأستطيع ان أغير الوانها حسب عدد العلماء فيها.. خارطة العلوم تختفي منها افريقيا والدول العربية منحرفه لليمين، بينما تخف رقعة أميركا وتتوسع اليابان وأوروبا.

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