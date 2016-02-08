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محمد بن راشد يشهد كلمة باراك أوباما المتلفزة

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محمد بن راشد يشهد كلمة باراك أوباما المتلفزة محمد بن راشد يشهد كلمة باراك أوباما المتلفزة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ظهر اليوم كلمة متلفزة ألقاها الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي صباح اليوم.

واستهل الرئيس الأميركي كلمته بشكر سموه على قيادته الحكيمة لدولة الإمارات وأكد على أن الولايات المتحدة الأميركية شريكة الإمارات في التركيز على الإصلاح وتطور الحكومات.

وقال أوباما "أن الحكومات وجدت لترعى الانسان والصحة والتعليم، ودولة الإمارات ترعى ذلك ونحن نعمل معكم، فانتم تراعون شعبكم وتوفرون التعليم والصحة وتحترمون حقوق الانسان."

وأضاف أوباما: "يجب أن نقوم بكل شيء لدعم كوكبنا هذا، لننهض بكرامة الإنسان... الحكومات يجب أن تعمل من أجل المواطنين والشعب.
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