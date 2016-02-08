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50 كشافاً لإرشاد الزوار

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50 كشافاً لإرشاد الزوار 50 كشافاً لإرشاد الزوار

    جندت جمعية الكشافة العربية 50 كشافاً وقائداً لإرشاد وتوجيه السياح والزوار، تم توزيعهم على 12 مركزا بالجنادرية.

وأوضح قائد المجموعة خالد بن عبدالعزيز العيسى أنه تم تدريب الكشافين المشاركين قبل انطلاقة المهرجان بفترة تضمنت تلقيهم دورة في فن التعامل مع الآخرين، والقيام بعملية مسح لمنطقة المهرجان.

ودعا العيسى زوار المهرجان الى الاستفادة من الكشافة في توجيههم للوجهات التي يريدونها حفاظاً على وقتهم، مبيناً ان الجمعية قد وضعت على ملابس كشافيها من الخلف كلمة "اسألني" باللغتين العربية والانجليزية حتى تلفت انظار الزوار الى تلك الخدمة.

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