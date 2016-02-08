عشرينية تستعيد صوتها في «طبية» الملك عبدالله

بعد خمس سنوات من الصمت استعادت فتاة في العقد الثاني من عمرها صوتها في مدينة الملك عبدالله الطبية ليعود لها الأمل الذي تمسكت به خلال السنوات الماضية رغم تأكيدات عدد من الأطباء لها بعدم عودة صوتها المفقود .

وبحسب الفتاة "فضلت عدم ذكر اسمها" فإن قصتها مع فقدان صوتها بدأت عام 2011م بعد تعرضها لأنفلونزا عادية التي لم تكن تعتقد أنها ستؤدي لذلك الأمر الذي دفعها للتوجه لعدة مستشفيات وعيادات مابين مكة وجدة والمدينة المنورة ولكن دون جدوى لحين تم إحالتها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بسبب معاناتها مع آلام في الأذن .

وأوضح استشاري طب التخاطب د. علي ابو العيون، أن الفتاة راجعت المدينة الطبية عقب الإحالة إلى عيادة الأذن وبعد الكشف عليها وعلاجها من الطبيب المختص رأى أن يتم إحالتها إلى عيادة التخاطب والصوت والبلع لإيجاد حل في فقدانها للنطق مشيرا إلى أنه فور وصول الحالة إلى العيادة تم تشخصيها بفقدان وظيفة الصوت غير المسببة بعد إجراء منظار حنجري بأحد الأجهزة الحديثة الموجودة واختبار الصوت .

وأضاف أبوالعيون، في حالتها كان لابد التعامل مع المشكلة في نفس يوم التشخيص واستعادة الصوت من خلال جلسات صوت علاجية حيث تم عمل عدة جلسات منتظمة خلال أربع ساعات واستخدام أحد الطرق المبتكرة التي أجري عليها بحث وتم بفضل الله استعادة صوت الفتاة خلال الجلسات .

وعبر المدير العام التنفيذي بمدينة الملك عبدالله الطبية د. عبدالله غباشي عن سعادته بهذا الانجاز الطبي في إعادة الصوت المفقود للفتاة خلال الخمس سنوات الماضية مبينا إلى أننا نسعى للنهوض بخدماتنا الطبية.